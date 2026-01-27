【瑜你聊一shot】偏鄉治理細節

新北市議員陳乃瑜視察石碇永安里的道路狀況。(陳乃瑜提供)

在偏鄉，農路與通訊常被視為次要工程，但對居民而言，卻是直接影響生活能否順利運作。石碇永安里的樟園道路，是一條不寬、不顯眼的農路，卻是長輩每日出入、前往共餐、就醫與對外聯繫的必經路線。





過去因路基狀況不佳，通行安全長期令人擔心。對年長居民來說，農路的不穩定不只是行車不便，更可能讓外出成為負擔。透過議員建議款工程，完成路基與道路結構改善，讓道路回到安全、可預期的狀態，也讓長輩能安心走在熟悉的生活路線上。

廣告 廣告





偏鄉生活的風險不只來自道路。通訊品質不足，同樣影響日常與緊急應變。過去塗潭巷一帶，長期存在訊號不穩的問題，「回家就失聯」幾乎成為居民共同經驗，連會勘時都得高舉手機才能聯絡。





經多次協調，成功爭取設置訊號加大器，補齊通訊缺口，讓居民在聯絡家人、求助或處理突發狀況時，不再受限於訊號。





農路修繕與通訊改善，看似分屬不同系統，實際上卻共同撐起偏鄉生活的基本安全。把路修好、把訊號補齊，是地方治理中最基礎、也最不能忽視的責任。