【瑜你聊一shot】加速推動新北好茶產業

文山包種茶評鑑，是臺灣茶產業的重要時刻，對坪林、石碇、深坑的茶農而言，這不僅是專業比賽，更代表著辛勤耕耘的成果。然而，茶農們普遍反映，作為新北最具代表性的地方產業之一，市府在推廣與品牌行銷上，仍有明顯提升空間。





文山茶產業的挑戰已不再只是農業技術，而是如何在全球市場中建立差異化定位：品牌故事、國際曝光、通路整合與跨域合作，仍待強化。這些議題，實際上都攸關地方創生的核心精神：讓產業重新成為土地的活力源頭。

乃瑜多次向農業局、經發局、觀旅局建議，新北應從三個方向加速投入：





第一，建構完整的品牌體系。

文山包種茶有其獨特風味與文化脈絡，但目前仍欠缺集體的品牌識別與敘事。若能結合茶園景觀、製茶技藝、產區故事，打造茶文化產業中心，作為展示、教育、推廣的基地，將是凝聚品牌價值的重要一步。





第二，擴大國際行銷與外銷鏈結。

近年許多返鄉青農積極投入創新行銷、跨縣市參展、甚至走向海外，成果令人驕傲。然而官方若能提供更系統性的國際曝光平台，邀請外國買家、文化組織與旅遊產業合作，將大幅提升外銷競爭力。我也多次帶國際賓客到坪林體驗製茶，其實潛力巨大。





第三，以ESG與低碳思維重新定位產業。

坪林商圈近期將推出通過 ESG 低碳認證的茶品新包裝，這是關鍵的起點。面對全球減碳需求，地方農產若能朝低碳製程、環境友善包裝、永續採購等方向前進，不只提高競爭力，更能吸引國際市場青睞。





坪林、石碇、深坑已有越來越多年輕茶農彼此合作、共同創新，從傳承技術到自媒體經營，都展現出區域產業再生的能量，新北市府更應該以更積極的態度，投入資源，整合品牌、行銷、文化與永續策略，才能讓「文山好茶」真正走向世界，重新擦亮屬於新北的獨特茶香。



