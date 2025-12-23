【瑜你聊一SHOT】台灣民主路 回顧台灣

新北市議員陳乃瑜參與前立法院游錫堃新書發表會。(劉祐龍攝影)

近日參加《臺灣民主路—書法集》新書發表會，活動選在立法院舉行，本身就具有高度象徵意義。在民主制度的核心場域，回顧臺灣百年來追求自由與民主的歷程，既是紀念，也是提醒。





《臺灣民主路—書法集》結合民主精神與書法藝術，邀集七十七位書法名家，書寫六十二首臺灣詩詞，共完成一百二十八幅作品。這些文字並非只為藝術而存在，而是來自不同時代的真實處境，有人在威權壓迫下書寫心志，有人流離異地、無法返鄉，只能將對土地的牽掛寄託於字句之中。它們共同構成的，不只是文化成果，更是臺灣民主化過程中，被留下來的思想與情感軌跡。

這本書的推動者游錫堃院長，長年以「水牛精神」自許。所謂水牛精神，並非張揚，而是低頭耕耘、長時間投入，為公共價值默默付出。這樣的精神，正好呼應臺灣民主的形成過程，不是一蹴可幾，而是由無數世代承擔責任、累積而來。





發表會當天，前後任立法院長與跨黨派委員齊聚一堂，在高度政治對立的時代氛圍中，這樣的畫面格外難得。近來立法院多項法案引發社會爭議，民主制度正承受強烈檢驗。在這樣的時刻，重新翻閱《臺灣民主路—書法集》，更能感受到它的現實意義：民主不只是程序與表決，而是一條需要被理解、被尊重、也需要被守住的道路。





臺灣今日所擁有的自由與選擇，並非自然而成，而是前輩們在不同時代條件下，以承擔、犧牲，甚至血汗與淚水，一步一步換來的成果。理解這段歷史，不是為了停留在情緒，而是為了在面對當代政治分歧時，仍能記得民主最初的重量。





「臺灣民主路，大家一起走。」守住民主，不只關乎此刻的政治選擇，更關乎下一代將生活在什麼樣的臺灣。