【瑜你聊一shot】和民間組織協力

新北市議員陳乃瑜與立法委員蘇巧慧一同出席青商會活動。(陳乃瑜提供)

在我投入政壇之前，我就參加社團，和青商、扶輪一起投入公共事務和公益活動，去年擔任新店青商會長期間，也和青商會的家人夥伴們一起舉辦捐血活動、送物資到災區、親子青創公益市集。





社團不只是社團，是青年公共參與的實踐場域。在一次次活動籌備與行動中，年輕人學習溝通、分工與承擔，理解公共事務不只是理念，而是需要被執行、被完成的責任。





我上任以來，持續透過和民間夥伴合作，我們將嬰幼兒用品、醫療與照護資源、助行與助聽設備，送進偏鄉與急難家庭；在災後與照護缺口出現時，也能即時動員，協助補位。這些行動或許不在議會紀錄裡，卻真實地發生在許多人的生活中。

身為議員，我會持續監督與推動市政，另一方面，我也期許自己作為一個平台，串聯來自民間地方各界的行動力量，持續發揮影響，陪伴更多需要被接住的人。