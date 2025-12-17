【瑜你聊一shot】國際醫療對話

新北市議員陳乃瑜。(陳乃瑜提供)

日前受邀出席世界醫師會WMA《台北宣言》修訂專家會議，我以「Governance, Transparency, and Trust」為題，全程以英文與談與問答，向來自全球二十三國的醫師、教授與學者，分享地方治理經驗與台灣基層醫療現場的真實處境。





本次會議為世界醫師會修訂 2016 年《台北宣言》所舉行的全球首場公開專家會議，聚焦於 AI 與跨境資料流動情境下，健康資料與生物檢體的倫理治理，並擇於台灣辦理，再次展現國際社會對台灣的關注與支持。總統賴清德親臨開幕致詞，外交部長林佳龍接見與會代表，感謝世界醫師會的支持。

身為新北市議員與台灣聯合國協進會常務理事，我長期投入醫療人權議題，本次與談更希望將地方實際經驗帶入國際討論。我的選區正是台灣城鄉醫療不均的縮影，新店區醫院林立，然而深坑、石碇、坪林、烏來等山區卻長年缺乏醫療院所，人口老化與數位落差問題並存，卻往往是醫療大數據的重要貢獻來源。尤其原鄉烏來為泰雅族家園，少數族群的資料安全風險，更顯迫切。





會中我強調「數據正義」，不能因城鄉有隱私保障落差；「知情同意」也需進一步提升為「群體同意」，特別在涉及原住民族群基因資料時，更需防止結構性剝削。2011 年曾發生台灣原住民 DNA 遭外流販售的案例，即是警訊。





此外，我也提出「理解平權」，提醒制度設計應顧及偏鄉長輩對數位文件理解能力的限制，確保其真正具有選擇與拒絕的權利；並主張落實「利益共享」，讓研究成果回饋至偏鄉，保障第一線醫護勞動權益、設備與輔具，支持醫療永續。





《台北宣言》十年首次修訂，期待透過更完善的治理機制，使醫學科技持續前行的同時，也能更加堅實地守住人權與公平的底線。