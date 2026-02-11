【瑜你聊一shot】守護家的方向

新北市議員陳乃瑜。(陳乃瑜提供)

在前祕書長林右昌陪同下，我與「新新板土連線」夥伴——卓冠廷、山田摩衣、陳岱吟，一同走進市黨部，宣示已準備好，繼續為新北承擔責任。完成登記參選連任的那一刻，心情平靜卻篤定。因為這不只是一個登記，而是我再次向鄉親許下的承諾。





四年前，我從新聞第一線走進議會，把監督從麥克風前，帶進制度裡。身為職場媽媽，我深知「守護下一代」不是口號，而是每天都會面對的現實。面對虐嬰與不當管教事件，我選擇站出來，因為沉默只會讓傷害重複發生。守住孩子，就是守住城市的未來。

三年多來，從生育與女性健康、醫療與長輩照護，到交通安全、校園安全、基層勞動安全，爭取社會住宅，持續為地方產業發聲，透過專業與媒體經驗，監督市政、協助轉型，讓新北不只是生活的所在，更是能被看見、能發展的城市。更是成功兩度爭取生育獎勵加碼、敬老愛心卡擴大使用、改善 67 處交通節點與 15 座公園綠地，並為安坑、深坑爭取運動空間，讓家鄉持續升級。





四年前，新板土成形；現在，新新板土正式成軍。我誠懇請託大家，讓我繼續留在議會第一線守護家的方向，這一次，我依然全力以赴。