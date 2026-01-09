【瑜你聊一shot】新北市還在等什麼?

新北市議員陳乃瑜。(陳乃瑜提供)





談營養午餐，我的立場很單純。我是一名新北市議員，也是一個媽媽，關心孩子每天吃什麼，不是政治對立，而是來自家長最直接的生活感受。





近期台北市、基隆、高雄、台中紛紛宣布國中小營養午餐全面免費，全台已經有14個縣市、超過半數縣市，營養午餐免費，其中北北基桃生活圈裡，只剩下新北市的孩子，仍需自付營養午餐費，這樣的落差，對許多家庭而言，不只是比較，而是真實存在的經濟剝削。

我覺得更恐怖的是新北市府的回應，我在去年6月11日質詢新北市長侯友宜時，他竟然還笑著說：「你今嘛在執政，你錢給我就好了」口氣之囂張！新北市難道不是他在執政嗎？





新北市不是沒錢，2024年光是超徵稅額就高達124億，超徵稅額年年飆高，去年我們質詢的時候，侯市長說營養午餐經費要38億，現在才過半年他又改口、坐地起價，要46億，半年暴漲8億就算了，上百億的超徵稅額，扣掉營養午餐，根本從從容容、游刃有餘！





公共預算不只是有沒有錢，而是錢如何配置、先用在哪裡，問題的關鍵不在能不能做，而在孩子是否被放進政策優先順序。