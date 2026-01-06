【瑜你聊一shot】 新新板土替您服務

新北市議員陳乃瑜(左1)、山田摩衣(右2)、卓冠廷(右1)、新莊市議員參選陳岱吟(左2)。(陳乃瑜提供)

2022 年，我以一個素人媽媽的身分，走進一個被認為艱困的選區，投入人生第一場地方選舉。那一年，我和卓冠廷、山田摩衣組成「新板土連線」，我們沒有顯赫背景，也沒有地方勢力，有的只有一顆想把事情做好的心。承蒙鄉親疼惜與支持，讓我們三個人有機會走進新北市議會，為市民發聲、為地方服務。





這三年來，我們透過聯合質詢與實際問政，證明新一代政治人物可以沒有包袱，卻更有勇氣；可以不靠關係，卻更願意承擔。我們堅定揭露不公不義，爭取建設與福利，把守護下一代的責任，放進制度與政策裡。

邁向2026，我們不只要拚連任，更要拚新北市議會過半。這一次，新板土連線迎來關鍵拼圖，新莊的女兒陳岱吟。我們在新莊後港昭德宮宣誓成軍，正式組成「新新板土連線」，不只是象徵擴編，而是代表一個更完整、能打團體戰的團隊已經就位。





我們四個人，都出身基層，也最懂基層市民的需求。這次不只是聯合競選，未來也會推出聯合政見，進入議會後，持續聯合質詢、彼此支援，一起為市民打拼。





對我來說，能再多一位女性夥伴，更是意義非凡。岱吟是我金陵女中的學妹，未來我們將在婦幼權益、校園建設、環境安全、公園綠地等議題上，提出更具體、更有系統的方案。她長期投入政治幕僚工作，具備即戰力，也有國際視野，未來能一起向世界溝通，為台灣發聲。





接下來，我也會全力衝刺議員連任，和市長參選人蘇巧慧並肩作戰，為新店大文山、為新北、為台灣，再拚四年。新北要更新，不是靠一個人，而是靠一群準備好、願意承擔的人。我們「新．新板土」，已經站上起跑線。