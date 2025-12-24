瑞信兒童醫療基金會聖誕歡樂列車穿梭臺中榮總兒科門診及兒童病房

聖誕歡樂列車來了！臺中榮總與瑞信兒童醫療基金會攜手在今年聖誕節前夕，將滿載愛與驚喜的「瑞信兒童醫療基金會2025聖誕歡樂列車」行駛進病房(見圖)。瑞信基金會吳春福董事長變裝和藹可親的聖誕老公公，與臺中榮總傅雲慶院長及醫療團隊一同穿梭於兒科門診及兒童病房，給小朋友們送上精心準備的點心和禮物，一同歡慶聖誕節，為白色的醫療空間注入繽紛的節慶色彩。

瑞信兒童醫療基金會日前號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，由寶吉祥佛法中心精心挑選超過200份包裝精美、適合各年齡層的聖誕禮物至臺中榮總，每一份禮物都充滿儀式感和驚喜感。當聖誕老公公推開病房門的那一刻，孩子們的眼睛發亮，原本安靜的病房頓時變為充滿聖誕氣氛的溫暖空間。

瑞信兒童醫療基金會吳春福董事長表示，聖誕節有聖誕老公公送禮物是孩子們期待的時刻，雖然因為生病讓他們必須在醫院度過聖誕節，但希望透過這份小小的心意，讓他們感受到社會的關愛與支持，也讓辛苦陪病的家長在不捨中得到一絲安慰。

臺中榮總傅雲慶院長表示，病童需要的不只是醫療照護，更需要來自外界的愛與陪伴。瑞信兒童醫療基金會自2002年成立以來，長期關注台灣兒童及青少年醫療照護，是臺中榮總重要的合作夥伴，今年協助整修兒童門診為充滿童趣的「侏羅紀公園」，大受好評，聖誕節前夕再度送愛到臺中榮總，讓孩子在病房裡感受到節日喜悅，非常感謝基金會的支持和付出。同時謝謝惠康基金會贊助200份聖誕點心，讓孩子們的快樂加倍，感受到來自各方的愛，溫馨過節。