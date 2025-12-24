瑞信基金會攜手臺中榮總 耶誕列車送愛陪伴病童過節

耶誕節前夕，瑞信兒童醫療基金會與臺中榮民總醫院攜手舉辦「瑞信兒童醫療基金會2025聖誕歡樂列車」活動，瑞信基金會董事長吳春福變裝和藹可親的耶誕老公公，與臺中榮總院長傅雲慶及醫療團隊一同穿梭於兒科門診及兒童病房，給小朋友們送上精心準備的點心和禮物，陪伴病童提前歡度耶誕佳節，讓原本單調的醫療空間增添繽紛色彩與歡笑聲。

瑞信兒童醫療基金會表示，此次活動透過號召國內企業、團體與社會大眾認捐聖誕禮物，並由寶吉祥佛法中心協助挑選，準備超過200份適合不同年齡層的精緻禮物，送至臺中榮總，當耶誕老公公推著禮物走進病房時，不少孩子露出驚喜笑容，病房瞬間洋溢濃厚的節日氛圍。

吳春福指出，耶誕節對孩子而言，是充滿期待與想像的日子，雖然病童因治療無法在家過節，但希望透過小小的心意，讓孩子感受到社會的關懷，也為陪伴在旁的家長帶來安慰與支持，他也感謝臺中榮總醫療團隊的協助與用心安排，讓活動得以順利進行。

傅雲慶表示，病童需要的不只是醫療照護，更需要來自外界的愛與陪伴，瑞信兒童醫療基金會自2002年成立以來，長期投入兒童及青少年醫療照護，是醫院重要的合作夥伴，今年除協助整修兒童門診空間，打造充滿童趣的「侏羅紀公園」主題外，耶誕節前夕再度送愛到院，讓孩子即使在病房中，也能感受到節日的溫馨與喜悅。

臺中榮總也感謝惠康基金會贊助200份耶誕點心，讓病童在收禮物之餘，感受到來自社會各界的關懷與祝福，在醫院中度過一個溫暖的耶誕佳節。