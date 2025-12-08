瑞典人在海中「放風箏」發電、台灣也能用黑潮辦到？海流發電、地熱發電…台灣如何加速發展？

台灣力拼2050淨零排放，但同時面臨AI需求爆發，用電需求跟著暴增，如何順利達標成為難題。 瑞典在全球創新指數、永續發展指數均排名第二，同時國內電力來源，已有99%為「非化石燃料」發電，人均碳排更是台灣的三分之一，他們是怎麼辦到的？ 瑞典本土企業分享當地發展先進型地熱、新興海流發電。瑞典駐台代表任荷雅周四(12/4)表示，經濟與綠色轉型非相斥題，希望能深化台瑞兩國在能源領域的對話與交流。

瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處周四(12/4)舉辦「台瑞能源韌性及前瞻能源媒體茶會」，瑞典駐臺代表任荷雅（Helena Reitberger）偕同能源產業產官學專家出席，聚焦台灣關注的能源韌性、AI 時代供電與前瞻能源發展等議題。



任荷雅表示，想兼顧全球競爭力與「無化石能源」，從瑞典的經驗來看，並非不可能。她分享，瑞典在《全球創新指數》排名第二，綠色轉型不只有益環境，更能兼顧產業、經濟發展，更帶動創新。



瑞典能源研究中心執行長Markus Wråke指出，能源韌性與脫碳不只是能源議題，已升級為產業策略布局，「電氣化」是提升能源韌性最有效途徑。他點出，北歐經驗證明，提升電網靈活性、整合再生能源及並提出長期政策框架，才能有效降低風險，提升投資意願。



比台灣早35年開徵碳稅 瑞典成果如何？



明年，台灣即將正式向企業開徵碳費，目前，台灣公告一般每公噸費率僅300元新台幣。而瑞典比台灣早了35年，且平均費率高達130歐元。



Markus Wråke說明，瑞典自1991年實施碳稅以來，經濟反倒成長 92%、碳排放量下降33%，並於2023年名列全球永續競爭力第一。他認為，瑞典經驗能證明，減碳與經濟成長並非衝突，而是可以並行的國家策略。



他也點出，瑞典同樣屬於零化石燃料資源的國家，因此減少依賴一直是課題。這次俄烏衝突，歐洲天然氣價格飆漲，恰好證明地緣政治對能源韌性的風險。

瑞典能源研究中心執行長Markus Wråke。圖/黃靖文攝



台灣人均碳排量是瑞典3倍



目前，瑞典的發電來源，有高達99%非化石燃料發電。其中，有4成來自水力發電、25%來自風力發電，另有約26%來自核能發電，均屬於低碳發電。



瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處商務顧問劉珮芹點出，瑞典的人均碳排放量約為4.4噸，僅是台灣的三分之一，而瑞典預計在2045年達成淨零排放，台灣2050要達標。



在海中「放風箏」 台灣也能靠黑潮發電？



渡過危機重重的黑潮來到台灣，這是國人熟知的「唐山過台灣」。但你有想過有一天，危機四伏的海流、洋流也有可能用來發電嗎？



瑞典能源新創公司Minesto產品經理陳勇隆分享，全球都有洋流、潮流，且可以近乎100%預測流向，不像天氣預測有如此多變數。因此，有近650GW的發電開發潛能，台灣當然不例外，在北部、澎湖都有開發潛能，目前也與台泥綠能合作。



「如同在水下放風箏。」陳勇隆拿起黃色模型，這架看似飛機的機具，其實是一架「潮汐風箏」，能在60至200公尺深的海洋，利用洋流來發電的秘密武器。



Minesto利用電纜將潮汐風箏固定在海床，讓它以8字形不斷在海中繞圈，風箏內涵的發電機組，就能持續發電。1架12公尺長的潮汐風箏，可以發出1.2 MW的電力。陳勇隆說：「最大優勢是建置成本遠低於傳統風電或太陽能。」



全球科技業押寶地熱 台灣如何加速發展？



AI與資料中心帶來用電挑戰，大多屬於間歇發電的綠能如太陽能、風電，如何滿足伺服器24小時用電，成為各國難題。目前包含微軟、Google、Meta均押寶地熱發電。



瑞典倍速羅得公司亞洲投資經理Simon Westerlund指出，地熱則能提供 24 小時不間斷的基載電力，是最具潛力的選項之一。同時，台灣擁有GW級地熱資源。他表示：「隨著政策支持與供應鏈逐步到位，地熱有望在未來十年成為台灣能源版圖的關鍵力量。」



目前，倍速羅得已與Google簽署台灣第一筆地熱能源企業購電協議（CPPA），目標在2029年提供10MW的地熱發電。Simon Westerlund也表達，期望有更多台灣本土業者，能夠加入地熱投資的行列。





瑞典倍速羅得公司亞洲投資經理Simon Westerlund點出，目前全球地熱開發僅8%，仍有相當大空間，台灣具有相當好的地熱發展潛能。圖/黃靖文攝

