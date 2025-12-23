瑞典加速整合「鷹獅」戰機與「金牛座」導彈 推動建立縱深打擊能力

瑞典將向烏克蘭提供紳寶集團生產的 JAS-39 「鷹獅」戰機，進一步強化烏克蘭對俄軍目標的打擊能力。圖為「鷹獅」戰機。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著美國逐漸將戰略重心轉移至印太地區，越來越多歐洲國家開始加強自身的軍事發展，試圖應對未來可能爆發的地區衝突。近期有美國軍事媒體發布報導，稱瑞典將提前整合紳寶公司開發的 JAS-39 「鷹獅」戰機與德國「金牛座」導彈，建立瑞典空軍的縱深打擊能力，並以滾動更新的方式推動現役「鷹獅」戰機的升級，持續強化瑞典空軍的整體作戰實力。

美國《防務新聞》 22 日發布報導，公布針對瑞典空軍司令喬納斯．維克曼 ( Jonas Wikman ) 少將的專訪內容。維克曼在接受訪問時表示，瑞典軍方調整了工作日程的安排，大幅縮短了「鷹獅」與「金牛座」整合的時間表 :「我覺得我們可能在先前公布的日期前，完成『金牛座』與『鷹獅』的整合並投入使用的目標」。

瑞典空軍司令維克曼近期接受美國軍事媒體專訪時表示，在完成對工作日程的調整後，瑞典可能提早完成 JAS-39 「鷹獅」戰機與德國「金牛座」導彈的整合，進一步協助瑞典空軍建立縱深打擊能力。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

該報導指出，瑞典國防物資局曾在 2 月發布公開文件，宣布最快將在 2028 年實現「鷹獅」與「金牛座」的整合，希望透過「金牛座」的遠程打擊能力影響瑞典空軍的理論與作戰理念，並協助建立空軍部隊的縱深打擊能力，進一步推動瑞典空軍的發展。

維克曼表示，瑞典先前將絕大多數的國防預算用於打造防禦能力，極度缺乏主動打擊的能力，「將『鷹獅』與『金牛座』整合一事，對瑞典軍方來說是一次巨大的轉變」。維克曼稱，瑞典未來不會對「鷹獅」進行傳統的中期升級，而是採用「滾動式強化」的方式，為所有現役戰機進行週期三年的升級強化。

瑞典紳寶集團研製的 JAS-39 「鷹獅」 E/F 戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊網 零度 Military

維克曼強調，紳寶作為瑞典的國家製造商之一，有權力協調瑞典國內的緊密行業生態系統，並在當局的需求發生變化時快速地進行技術調整。該報導也補充稱，在瑞典官方的要求下，新一代「鷹獅」 E 型戰機的航電架構完成了飛行安全關鍵軟體與任務系統的隔離要求，在進一步提升作戰效能的同時，為未來的快速升級提供適當管道。

