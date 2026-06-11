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瑞典司法部長近日宣布，政府將不會推動原先提議將刑事責任年齡調降至13歲的法案。儘管瑞典近年面臨青少年犯罪率上升的挑戰，但這項具爭議性的法律修正案目前已確定暫緩執行，引發各界對青少年司法體系的關注。

瑞典司法部長日前正式對外表示，政府決定不繼續推動將刑事責任年齡從現行的15歲調降至13歲的法案。這項決定是在經過廣泛的社會討論與法律評估後所做出的，反映出瑞典政府在打擊犯罪與保障兒童權益之間尋求平衡的艱難處境。

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近年來，瑞典國內幫派暴力問題日益嚴重，且犯罪組織吸收未成年人進行非法活動的情況屢見不鮮，這促使部分政界人士提出調降刑事責任年齡的構想，希望能藉此產生嚇阻作用。然而，反對者與人權團體認為，過早將青少年納入刑事司法體系，可能不利於其身心發展與重返社會。

雖然調降至13歲的提案暫時擱置，但瑞典政府強調，仍會持續研議其他配套措施，以應對日益低齡化的犯罪趨勢。目前瑞典的刑事責任年齡維持在15歲，對於未滿15歲的觸法少年，主要仍由社會福利機構介入輔導與安置，而非直接進入刑事監獄服刑。

原文出處：瑞典司法部長表態：暫不推動調降刑事責任年齡至13歲法案

本文由AI協作，經編輯審核後發布