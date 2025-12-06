瑞典增購派翠亞甲車 強化裝甲戰力

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」3日報導，瑞典近日與芬蘭派翠亞公司簽署協議，增購94輛派翠亞6×6甲車（Patria 6×6 vehicle），持續增強瑞典陸軍裝甲部隊現代化戰力。

瑞典國防物資管理局（FMV）1日指出，該項合約總值近15億瑞典克朗（約新臺幣51.4億元），項目包含94輛派翠亞6×6甲車，以及相關訓練、維修與後勤支援項目；未來除擔任裝甲運兵車外，亦將改裝為指管、砲兵觀測或醫療救護等不同用途衍生車型。

廣告 廣告

瑞典於2024年決定採購321輛派翠亞6×6甲車；而此次追加採購計畫，將使未來車隊總數達415輛，預計在2030年前完成接裝作業。該款瑞典正式型號為「裝甲全地形車300」（Pansarterrangbil 300）的輪型甲車，是在派翠亞公司原有的「Pasi」6×6甲車車系基礎上，導入最新款AMV 8×8甲車相關技術，仍採用6輪獨立懸吊系統，車重約24噸，具備浮渡能力；並可運用模組化設計特性，依需求加裝絞盤、防護裝甲套件、25公厘或30公厘機砲、甚至「NEMO」120公厘後膛迫砲砲塔，提升多元任務彈性。

值得注意的是，派翠亞6×6甲車源自於歐洲跨國聯合體系簽署的「通用裝甲車輛系統」（CAVS）研發計畫，目前包含芬蘭、拉脫維亞、瑞典、丹麥、愛沙尼亞和德國等國，均已陸續接裝或簽署採購合約，可望持續提升北約盟邦作業互通性和後勤支援能力，強化集體防衛能量。