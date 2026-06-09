瑞典宣布秋季開始在校園內禁用手機 數位化政策領先者開始反思

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瑞典宣布從今年秋季開始，禁止學童在校園內使用手機，圖為瑞典一座學校教室內，學生在課程期間使用筆記型電腦的情形。（資料照片／法新社）



北歐國家瑞典向來以高度數位化，以及快速接受新科技的應用聞名，且大量使用科技產品投入教育工作，不過近期在出現負面趨勢之後展開反思，並宣布從今年秋季開始，禁止學童在校園裡使用手機。

發現幼童閱讀能力變差 瑞典近年開始對數位裝置展開反思

美聯社報導，由中間偏右政府執政的瑞典，自2023年開始就開始採行讓學童閱讀時間增長，並減少接觸螢幕時間的政策，試圖扭轉高度數位化所帶來的影響。

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瑞典國會教育委員會主席佛塞爾（Joar Forsell）指出，近年來當局發現瑞典民眾的讀寫能力有普遍下降的趨勢，且該現象在低年級學生身上尤為明顯，因此提出減少使用螢幕時間的概念，「因為我們相近書籍與較為傳統的學習方式，對於學齡兒童而言更好」。

報導表示，除了自今年秋季開始於校園內禁用手機，瑞典政府也呼籲應該讓學齡前的幼童，盡量接觸書籍等傳統學習工具，避免過早受到數位裝置的影響；在過去一段時間以來，世界各國對於數位技術趨之若鶩，普遍向學童提供包括平板電腦、筆記型電腦以及各類學習應用程式，以期能使教學以及知識傳遞更加便捷，然而在教室內充滿了各類螢幕之後，全球目前有越來越多的家長以及教師，開始高聲呼籲減少數位裝置的使用，以免影響教學效率與品質。

事實上在去年8月時，同為北歐國家的芬蘭就已經開始施行於校園內限制手機使用的法令，且包括西班牙，南韓在內等國家，也都已經採取程度不同的限制手段，包括禁止在課堂上使用手機，或是對於必須運用螢幕的家庭作業數量進行限制。

政府大力提倡使用書籍教學 專家稱實體教材能提升教育效率

科技高度發展的瑞典，擁有包括著名音樂串流平台Spotify，以及知名通訊設備商愛立信（Ericsson），其教育體系的品質也在全球名列前茅，不過根據「經濟合作暨發展組織」（OECD）於2022年發表的「國際學生能力評量計畫」（PISA，the Programme for International Student Assessment）報告顯示，有24.3%的瑞典9年級學生，並未能達到基本閱讀理解標準，僅稍稍優於歐盟平均的26.2%。

有鑑於此，瑞典各地的學校陸續開始實施相關規定，瑞典政府除了基於此情況制定了法案，今年更撥款約5900萬美元（約18.6億元新台幣）經費，用於採購教科書以及教學指南，以期打造出一個干擾更低的校園環境。

位於瑞典南部的隆德大學（Lund University）認知科學副教授哈克（Magnus Haake）就表示，使用實體教材能夠刺激學童大腦內的運動認知單元，從而「促進整個系統的發展」。

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