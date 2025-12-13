瑞典採購遙控武器站 提升裝甲乘員生存性

〔記者吳哲宇／綜合報導〕以遙控武器站系統取代人力機槍塔已成趨勢，裝甲乘員可於車內遙控機槍。且武器站能整合防空、反戰車等多整武器，火力選項多元化。瑞典8日與挪威國防大廠康士伯(Kongsberg)公司簽署協議，採購全新Protector RS4遙控武器站(RWS)，並將與瑞軍現役CV90系列等地面載臺整合。

軍聞網站「Defence Blog」報導，瑞典國防物資管理局(FMV)指出，該筆合約總值逾4億瑞典克朗(約新臺幣13.3億元)，項目包含未公開數量的Protector RS4遙控武器站，相關訓練、維修與後勤支援項目，以及日後增購選項；未來規劃將和瑞典陸軍CV90系列步兵戰鬥車、指管車、偵察車，與已經採購武器站系統的派翠亞6×6甲車、「弓箭手」(Archer)車載榴砲系統等地面載臺整合，進一步增強部隊打擊火力。

康士伯公司表示，瑞典此次新購的Protector RS4，是性能經過全面升級的最新版本，不僅提升感測器整合能力與武器相容性，並擴大系統作戰範圍，從而確保車組員能在安全環境下，遠距離操控多種武裝抗衡對手威脅，有望強化官兵在高強度戰場環境的生存和精確打擊能力。

由英國貝宜系統旗下赫格隆公司(BAE Systems Hägglunds)產製的CV90車系，目前已獲包含瑞典、挪威、芬蘭、瑞士、荷蘭及斯洛伐克在內等多個歐陸國家採用，證明其優異機動性與強大火力足堪作為機械化部隊作戰核心，性能備受肯定。

