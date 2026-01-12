瑞典採購「Trackfire」遙控武器站 增進支援火力

記者賴韋廷／綜合報導

瑞典國防物資管理局（FMV）9日宣布，將向紳寶公司採購「Trackfire」遙控武器站（RWS），預計於今年至2028年完成交付，供瑞典陸軍、兩棲部隊載具配備，強化即時支援火力及反無人機（C-UAS）能力。

軍聞網站「Naval News」報導，合約總值約為15億瑞典克朗（約新臺幣51.5億元），其中包括標準型號「Trackfire」，以及具備C-UAS能力的「Trackfire ARES」，後續預定配備在陸軍的輕型戰術輪車，以及兩棲營的運輸載具上，遂行火力支援、自衛與短程防空任務。

報導指出，「Trackfire」系列設計概念，可由地面車輛、輕型艦搭載，或是配置在固定防禦陣地；該系統採用模組化設計，可搭配不同口徑武器，包含M230LF型30公厘鏈砲、M2型12.7公厘重機槍、7.62公厘FN MAG通用機槍、40公厘榴彈發射器或其他干擾系統；並配備獨立穩定系統，可輔助射手進行精確瞄準，具備優異的行進間射擊能力。另外，該款遙控武器站還以優異抗戰損能力著稱，即便系統部分受損或故障，仍能維持基本功能，並可透過備用模式在系統失效時改以人工操作接戰。

紳寶公司強調，「Trackfire」遙控武器站具備精準、便利操作特性，可望成為瑞典國防軍提升部隊作戰效能的關鍵資產。未來可望用於應對各種高強度戰場威脅，有效提升部隊與載具自衛能力。

「Trackfire」安裝有配備獨立穩定系統的感測器，可輔助射手進行精確瞄準，提升行進間射擊精確度。（取自FMV網站）

「Trackfire」遙控武器站可安裝在輕型戰術車輛上，執行火力打擊與反無人機任務。（取自紳寶公司網站）