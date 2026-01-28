瑞典擬下調重罪刑事責任年齡至13歲 阻青少年犯罪率攀升

瑞典近年來有許多兒童遭幫派招募從事暴力犯罪，卻因年齡太小而無需承擔刑事責任，為此瑞典政府正研擬將刑事責任年齡從15歲下調至13歲，預計試行時間5年。瑞典國會若通過該法案，預計最快將從今年7月3日起生效。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strömmer）表示，瑞典目前處於「緊急狀態」，阻止兒童被利用於犯罪網絡是關鍵任務，並強調本次修法並非「全面降低刑事責任年齡」，僅會適用於「最嚴重的犯罪」，例如謀殺、加重爆炸、加重武器犯罪以及加重強暴罪等。

根據瑞典政府資訊，該法案中適用的犯罪行為，皆為最低刑責4年起跳的重罪，且適用於未遂、預備、共謀行為。

此外，本次草案也將減少18歲以下犯罪者的減刑幅度，將未成年犯罪者刑責提高至現行的2倍，且犯罪年齡越大刑責越重；其中18歲以下犯罪者的刑期上限，將由14年提高至18年。瑞典政府也以「已滿18歲的年輕人應被視為成年人」為由，建議同步廢除18至20歲犯罪者減刑制度。

瑞典國家犯罪預防委員會數據顯示，過去10年以來，15歲以下青少年的犯案數量已增加一倍，為此現任政府2022年上台後便誓言打擊組織犯罪。瑞典政府去年委託的調查報告因此提出建議，將重罪刑事責任年齡下調至14歲。瑞典政府提出的草案則將進一步下修至13歲，並送交126個機關與組織徵求意見。

BBC報導指出，包括瑞典警方、監獄官員、檢察官等多個機關皆表示反對，警方擔憂若將刑事責任年齡下調，恐導致更年幼的兒童成為犯罪者；監獄則認為會對兒童造成負面影響，「應該讓他們以其他方式得到照顧」；也有其他團體指出，監獄並不適合收容年幼的犯罪者，並質疑拘留他們可能侵犯兒童權利。

負責審查該提案的地方當局主管休爾斯特羅姆（Fredrik Hjulström）認為，瑞典政府的提案缺乏事實依據，兒童應該被照護而非懲罰，質疑該提案是在為即將到來的國會大選做政治操作。