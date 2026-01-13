瑞典斥資逾500億 強化國土防禦

記者丘學陞／綜合報導

瑞典政府11日宣布斥資150億瑞典克朗（約新臺幣517.7億元）強化國土防禦，包括成立連級國土防空部隊，透過小型、靈活、分散的防空系統，保護重要軍民基礎設施；另將投入13億克朗（約新臺幣44.7億元）建立國家級太空情報能力，大幅強化整體防禦能力。

新設連級國土防空部隊

瑞典總理克里斯特森與國防部長楊森，11日在「社會與國防」年度國防會議宣布上述計畫。楊森說，瑞典面對近代最嚴峻安全威脅，雖已投入鉅資在各型防空系統，但烏俄戰爭經驗顯示，傳統中遠程區域防空系統，雖能提供部隊有效防護，但面對鎖定城市、發電廠、橋梁、鐵公路等軍民設施的新型威脅，力有未逮。因此瑞典宣布擴大投資防空能力，並成立國土防空部隊。

國土防空部隊將是連級、個別獨立的新單位，主要裝備短程防空系統，承擔各要地防衛任務；將視需求選擇合適感測器、武器，且要求系統易操作、可快速量產，提供部隊高度靈活性與機動性，預計今年初開始採購。

瑞典民防部長波林表示，政府在6個月前便開始評估城市與能源等基礎設施應對空襲的工作，民防局預計下月提出報告。

首枚軍事衛星明年升空

此外，瑞典將投入13億瑞典克朗強化太空情報能力，包含與芬蘭ICEYE公司及美國Planet Labs 公司簽署多年期合約，建構由10枚軍用衛星組成的國家級衛星星座，強化太空情報能量，確保國家安全與戰略自主性。計畫進度目前大幅超前，首枚衛星有望明年升空，有效預警潛在威脅進犯意圖。

楊森（左起）、克里斯特森與波林出席年度會議，宣布一系列國防投資計畫。（達志影像／路透社）

瑞典將成立連級國土防空部隊，保護關鍵設施安全。圖為瑞典測試「洛克」（Loke）防空系統。（取自瑞典紳寶網站）

瑞典太空建軍計畫大幅超前，有望明年操作首枚軍用衛星，強化預警能力。（取自瑞典國防部網站）