瑞典測試無人艇「瀾」 提升波海防禦能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」報導，瑞典上月在波羅的海海域，測試一款以北歐深海女神「瀾」（Ran）命名的新型無人水面載具（USV），盼增進操作新銳無人系統的經驗，以提升未來多元任務海上作戰行動能力。

報導說，瑞典國防物資管理局（FMV）10月27日在首都斯德哥爾摩南部的哈爾斯菲亞登海灣，驗證「瀾」的軟體穩定性、航程、機動力和緊急停止等性能。

FMV的兩棲、支援與基地系統部門主管諾倫表示，此次測試是瑞典武裝部隊委託的3年研究計畫之一環，透過了解USV的性能、作業方式及用途，增進官兵對自主海上系統的知識和理解，並累積操作經驗。

廣告 廣告

「瀾」是由挪威新創公司Maritime Robotics研製的中型無人艇，採模組化設計，長約6公尺、重2000公斤、有效酬載400公斤，最高航速24節（約時速44公里）；搭載先進感測器和360度攝影鏡頭，可提供周邊環境的精確3D影像，有效執行海上情監偵、近岸巡邏、後勤補給、海底水文測繪等任務。目前已獲挪威、丹麥、西班牙及葡萄牙等國海軍與執法單位採用。

FMV透露，未來一年將持續對「瀾」展開測評，盼有效整合無人水面系統與當前瑞典國防體系，協助北約強化波海地區防禦能量。

新型無人水面載具「瀾」，可執行情監偵、攔截、水文測繪等各式任務。（取自瑞典FMV網站）