瑞典爆「間諜修女」疑雲！拉脫維亞逮3俄線人 北歐與波羅的海成俄混合戰前線

瑞典教會近日發布緊急通告，揭露曾於去年耶誕節期間受邀參與教會活動、並設攤販售手工藝品的「伊麗莎白修道院」修女，這些修女並非一般宗教人員，而是來自白俄羅斯一座被指與俄羅斯參謀部情報總局（GRU）關係密切的修道院。

[Newtalk新聞] 英國《每日電訊報》18 日報導，瑞典教會近日發布緊急通告，揭露曾於去年耶誕節期間受邀參與教會活動、並設攤販售手工藝品的「伊麗莎白修道院」修女，背景引發不單純的疑慮。這些修女並非一般宗教人員，而是來自白俄羅斯一座被指與俄羅斯參謀部情報總局（GRU）關係密切的修道院。報導指出，該修道院精神領袖列梅紹諾克（Andrey Lemeshonok）曾公開將這些修女形容為「戰鬥單位」。她們多次被拍到與象徵支持俄軍侵略烏克蘭的「Z」字標誌合影，因此被外界稱為「Z 修女」。另有目擊者指出，這些修女曾身穿防彈背心，現身於烏克蘭俄軍占領區，替俄軍部隊加油打氣。

瑞典泰比教區主任牧師歐傑摩（Michael Öjermo）坦言，過去曾多次邀請該修道院參與教會活動，直到瑞典媒體以「親普丁的間諜修女」為題大幅報導後，才驚覺潛在風險。他表示，信徒購買小飾品的金額有限，未必直接構成戰爭資金來源，但也承認，俄羅斯正利用瑞典社會高度包容的特性進行對外宣傳操作，試圖營造北約成員國民眾支持莫斯科的假象。

報導指出，相關滲透行動並非單一事件。瑞典教會危機處理部門主任史密斯（Kristina Smith）警告，俄羅斯東正教會長期試圖影響瑞典教會體系，甚至涉及對軍事設施周邊的滲透。在距離斯德哥爾摩約 60 英里的韋斯特羅斯（Västerås），一座「喀山聖母東正教會」距離一處重要備用機場僅約 300 公尺，該機場擁有全國最長跑道，被視為關鍵軍事據點。

儘管俄羅斯大使館否認相關間諜指控，但該教堂周邊圍籬高聳、監視設備密布，並配有警衛犬，戒備程度明顯異常。瑞典情報機構研判，該地點極可能成為俄方監控機場動態的據點。分析指出，「間諜修女」事件重創瑞典長期建立的社會互信。這個兩百年來未曾經歷戰火的北歐國家，正逐步成為俄羅斯「混合戰」策略的目標，國家安全與社會穩定面臨新挑戰。

據 X 《rainbow7852》消息指出，拉脫維亞安全部隊近日也逮捕三名俄羅斯線人，指其向克里姆林宮傳遞有關援助烏克蘭計畫中軍事裝備流向及捐助者的資訊。所有被拘留者皆為左翼激進組織「波羅的海反法西斯」（Baltic Antifas）成員，該組織負責人被指是一名前俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員。

拉國安全單位指出，普丁的同謀者長期蒐集與援助烏克蘭相關的捐助者、志工、商店及組織資料，並企圖滲透拉脫維亞的無人機製造企業。

