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瑞典近日發生一起震驚社會的性剝削案件，一名 61 歲男子被控長期控制其「脆弱」的妻子，強迫她與上百名男子發生性行為以牟利。這起案件因情節惡劣，被瑞典媒體與法國知名的 Gisele Pelicot 案相提並論，檢方目前已對該名男子求處 10 年重刑。

瑞典法院預計於週三針對這起駭人聽聞的案件做出裁決。被告被控在網路上刊登廣告，並為妻子安排與嫖客見面，甚至要求妻子在網路上進行性表演以吸引更多客戶。檢方指出，這名男子在 2022 年至 2025 年間，涉嫌犯下加重媒介賣淫罪以及 8 起強姦罪。

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這起案件在瑞典引發極大關注，許多人將其與法國的 Gisele Pelicot 案對比。在法國該案中，丈夫被控下藥迷昏妻子，並讓數十名陌生男子對其進行性侵。瑞典檢察官 Ida Annerstedt 表示，受害妻子長期處於藥物與酒精的影響下，且對丈夫懷有極大恐懼。律師形容，這名丈夫將妻子視為「提款卡」，像對待「商品」一樣將她販售。

目前檢方已辨識出約 120 名曾與受害者接觸的男子，並痛批被告的行為是「殘酷的剝削」。在瑞典，販賣性服務雖不違法，但購買性服務以及從中牟利皆屬犯罪。受害妻子目前向丈夫求償約 12 萬美元（約新台幣 390 萬元）的損害賠償。

然而，被告自去年 10 月遭逮捕以來，始終否認最嚴重的指控，僅承認輕微的毒品罪嫌。其辯護律師 Martina Michaelsdotter 辯稱，男子雖然參與了妻子的「業務」，但其角色僅屬於「行政性質」。這場在瑞典北部城鎮 Harnosand 進行的審判，大部分過程皆採不公開審理。

原文出處：瑞典版「佩利科案」！惡夫強迫脆弱妻賣淫百次 檢方求刑10年

本文由AI協作，經編輯審核後發布