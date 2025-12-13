瑞典王儲維多利亞公主登「獅鷲」 投入飛行訓練

記者潘紀加／綜合報導

瑞典王位第一順位繼承人、王儲維多利亞公主，日前在秋季訓練期間，登上JAS-39「獅鷲」戰機投入飛行訓練任務，以身作則參與國防事務。

瑞典官方9日發布新聞稿指出，維多利亞公主今年秋季透過空戰中心開設的課程，在空軍教官指導下，運用模擬器進行一系列防空、空中作戰、反無人系統操作等訓練課目，除學習理論和戰術，也實際走訪各處基地，參觀「愛國者」防空系統，甚至登上「獅鷲」戰機，與飛官共同執行飛行任務，專心投入與認真態度受到好評，也展現作為未來元首的最佳典範。

廣告 廣告

維多利亞公主還造訪瑞典空軍紀念館、航太中心等，重溫空軍歷史、精神與榮耀，並了解先進戰略資產研發進程，還會晤部隊軍官，掌握本土前線防衛，以及部隊執行北約任務概況。

瑞典武裝部隊說，維多利亞公主已於2024至2025年期間，在瑞典國防大學完成特別軍官訓練課程（SOFU），學習海軍戰術等課程，並於今年春季晉升少尉。在完成軍官訓練後，為了解瑞典武裝部隊運作全貌，她也願意接受空軍與陸軍的進階訓練，而陸軍進階訓練預計明年開始。

維多利亞公主（右）登上「獅鷲」戰機，實際了解空中作戰的規劃和執行。（取自瑞典武裝部隊網站）