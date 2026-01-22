瑞典生產福利超狂！「3晚包吃住」醫院帳單曝光 過來人揭內幕

娛樂中心／彭淇昀報導

美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典丈夫Jonas結婚後，正式移居北歐生活，去年11月剛產下一子，分享在瑞典生產的費用，一看帳單讓她傻眼，「停車費還比較貴」。

查理（右）和Jonas婚後移居北歐生活，並於去年11月產下一子。（圖／翻攝自IG@coindevanity）

查理昨日在IG發文表示，她採取自然產、有打無痛麻醉，並在醫院附設的飯店住了3個晚上，「產房和飯店都是單人房，包吃包住」，醫院的飯店還有助產師，也有醫生每天來巡房檢查，幫寶寶打預防針。

因此，當查理收到帳單時發現，看到帳單時她都驚呆了，總共花費是瑞典克朗130元，換算台幣約451元，「看到帳單時我都驚呆了，停車費還比這個貴」。

貼文曝光後，不少網友紛紛羨煞直呼福利太好了，「好扯！！前幾天剛生完我已經覺得台灣健保生寶寶很便宜了」；不過有網友提醒，「別忘了北歐人繳的稅是很高的，羊毛出在羊身上，過來人路過」。

