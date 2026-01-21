瑞典生產費低到看傻！YTR查理打無痛「連3晚包吃住」停車反而貴

〔記者邱奕欽／台北報導〕以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」嫁給瑞典男友Jonas後搬到當地生活，並在去年11月升格當媽。她昨(21日)首度公開在瑞典生產的實際帳單金額，結果費用低到讓她本人都直呼「看傻了」，意外引發網友熱烈討論。

查理分享一張「差點忘記繳」的生產帳單，金額顯示僅為130元瑞典克朗，換算台幣約451元，其中還包含她因延遲繳費被加收的60元(約208元台幣)罰款，她透露當時採自然產並施打無痛麻醉，產後還入住醫院附設的飯店3個晚上，全程包吃又包住。

廣告 廣告

不僅如此，查理還表示每天都有助產師與醫師巡房檢查，並協助替新生兒施打預防針，這讓她忍不住笑說「看到帳單時我真的驚呆了，停車費都比這個貴！」許多網友見狀都羨慕直呼「社會福利真的很好」、「太適合生小孩的國家！」不過也有網友理性提醒，北歐國家雖然福利完善，但相對稅負也高。

【看原文連結】

更多自由時報報導

唐從聖女兒遭嗆「輸不起」被霸凌 徐乃麟再度道歉：我修養不夠

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

