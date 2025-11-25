瑞典盼獲長程武器系統 稱需具備能打擊俄境內目標能力

瑞典軍方表示，正尋求能深入他國領土進行打擊的長程巡弋飛彈系統，理由是有必要因應俄羅斯持續強化的長程攻擊能力。瑞典國防部長楊森(Pal Jonson)今天(25日)表示，這項能力是必要的嚇阻手段。

瑞典軍方本週向政府提交的報告指出，目標是獲得射程可達2000公里的武器系統，用以深入打擊敵方境內的軍事設施與關鍵基礎設施。

楊森接受路透社訪問時說：「烏克蘭戰爭的經驗顯示，俄羅斯正積極發展其長程能力，包括巡弋飛彈、彈道飛彈與長程無人機。我們必須建立更強大的嚇阻力量來因應這項威脅。」

莫斯科與斯德哥爾摩之間的距離約為1000公里。

瑞典空軍已為獅鷲(Gripen)戰機訂購瑞德合製的金牛座(Taurus) 巡弋飛彈，其射程約500公里，不過楊森表示，也可能考慮其他系統。

報告同時指出，預期俄羅斯在未來5年將提高軍事能力，因此瑞典必須加強防空與情報能力，包括無人機與偵察衛星等。