瑞典音樂家六個月訓練章魚學琴成功 「章魚燒」合奏影片吸560萬人朝聖

國際中心／陳佳鈴報導

章魚以高智商著稱，被科學界視為最具學習能力的無脊椎動物之一。近日，一段「章魚學彈鋼琴」的實驗影片在網路爆紅，主角正是瑞典音樂家兼 YouTuber 克蘭茲（Mattias Krantz）與他從海鮮市場帶回的學生一隻名叫「章魚燒」（Takoyaki）的小章魚。影片上線後迅速累積逾560萬觀看次數，引發全球關注。

克蘭茲以熱衷各種瘋狂音樂實驗聞名，5日公開這段歷時六個月的訓練紀錄。他回憶，當時特地前往南韓海鮮市場物色「新學生」，在評估石斑魚、龍蝦、比目魚等生物後，決定帶回一隻體型嬌小、活力十足的幼年章魚。

廣告 廣告

取名「章魚燒」後，克蘭茲悉心照料，並開始規畫他夢想已久的計畫──讓動物學會彈鋼琴。他認為章魚是最適合的對象，不僅因其智力被比擬為三歲孩童，更因八隻觸手各自能獨立運作，「等於一身之內有八位鋼琴家」。

然而訓練初期並不順利。無論是使用會發光的琴鍵，抑或在鋼琴中藏入假螃蟹，都無法有效引起章魚燒的興趣。克蘭茲遂決定重新設計樂器，打造一座「章魚專屬鋼琴」。他在琴鍵上方加裝透明長管，只要章魚燒按下琴鍵，管內的螃蟹等食物便會緩緩下落；若牠能按出與震動提示相同的旋律，食物就會掉到牠可觸及的位置。這套明確的獎勵機制迅速提升牠的動力。

六個月後，章魚燒不僅能主動觸鍵，甚至能與克蘭茲的吉他演奏合奏，展現穩定節奏與高度互動性。克蘭茲驚喜地形容牠已成為「藍調鋼琴家」，並承諾會繼續把牠當作家人照顧。

影片引發動物行為學者、神經科學家高度興趣，紛紛詢問克蘭茲是否願意將完整訓練流程撰寫成研究論文。大量網友也留言盛讚：「你可能是世界上第一位和章魚合奏的音樂家」、「原本可能成為餐桌料理的生命，如今站上了音樂舞台」。

也有動保人士表示欣慰，認為在學習行為已被改變後，克蘭茲選擇持續照顧，而非野放，是對動物更負責任的做法。

更多三立新聞網報導

香港宏福苑惡火延燒8棟住宅奪36命 建商、業者神隱16小時

台中年輕媽「剛生完嬰就丟下樓」報復男友 意外變謀殺關鍵點曝光

有夠囂張！14歲少年欠3萬遭製成「還錢獎狀」滿街張貼 警方要查了

台中年輕媽媽與男友分手後懷孕 「在家獨自生產」後竟親手拋嬰11樓墜死

