瑞典駐台代表訪台南 肯定台南永續城市成果

[NOWnews今日新聞] 瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處代表任荷雅（Helena Reitberger)今（31)日率多位瑞典綠色轉型聯盟企業代表拜會台南市政府。雙方就綠色產業、環境永續及智慧城市發展等議題進行深入交流。

黃偉哲表示，台南不僅是台灣的文化古都，亦蛻變為兼具歷史底蘊的科技新城，以南部科學園區及沙崙智慧綠能科學城為雙核心，台南已建立完整的產業鏈，進而帶動南台灣的科技發展。

黃偉哲指出，面對全球氣候變遷的挑戰，「2050淨零排放」已是共同目標，台南積極發展綠電頗有成效，未來將持續與市民及相關企業合作推動低碳轉型，而瑞典在綠色轉型方面居世界領先地位，因此希望與瑞典在政策推動與實務上相互借鏡，讓城市發展更具韌性與永續性。

任荷雅表示，她曾多次造訪台南，對這座城市的美食印象深刻，未來一定會再訪體會台南的魅力。任代表提到，台南是全台首個制定低碳城市自治條例的城市，與瑞典一樣展現高度永續發展決心，此次率綠色轉型聯盟成員來訪，期盼未來能在相關領域與台南市合作。瑞典在環境保護、綠色產業、資通科技、研發投入及智慧財產權等領域皆具強勁實力與國際領先地位。現任瑞典駐台代表任荷雅於去(2024)年8月抵任，她在2001年曾經服務於瑞典駐台辦事處，任代表的外交資歷豐富，也曾派駐中國、英國與新加坡等地，擁有深厚的國際事務經驗。

