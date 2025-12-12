瑞典駐臺代表任荷雅拜會李洋部長 深化臺瑞運動交流合作

運動部李洋部長向瑞典駐臺代表任荷雅分享運動部願景並獲贈臺瑞友好吉祥物。(運動部提供)

運動部部長李洋日前與瑞典駐臺代表任荷雅（Helena Reitberger）會談，雙方就運動外交及相關議題進行廣泛交流，並期盼未來持續拓展合作面向，進一步強化臺瑞雙邊實質關係。李洋部長表示，運動部成立後，積極推動全民運動風氣，並致力支持運動員的全方位發展。臺灣學生運動員在求學階段須同時兼顧課業與競賽表現，還需面對比賽壓力與外界期待，因此政府在培育學生運動員時，除提供體能與技術訓練資源外，也應重視心理支持，協助其因應多元挑戰。

李洋部長進一步指出，過去臺灣多以獎牌數作為衡量運動價值的標準，但全民參與運動才是長遠發展的關鍵。隨著臺灣即將邁入超高齡社會，樂齡族群逐漸成為多項新興運動的重要參與者，而年輕世代的運動參與度持續提升，形成跨世代互動的良好氛圍。此外，運動部已成立適應運動司，將協助臺灣逾百萬名身心障礙者參與運動，提升社會共融與身心障礙者的運動參與率，並創造更多自我實現的機會。

在國際運動交流方面，部長表示，儘管臺灣在國際空間上面臨挑戰，仍將持續依循奧會模式參與國際賽事，並鼓勵退役運動員投入國際運動組織擔任幹部，為臺灣在國際發聲。他也指出，國際運動合作不僅限於賽事參與，未來亦歡迎瑞典優秀運動選手來臺交流，透過運動深化雙邊關係。

任荷雅代表感謝部長的分享，並對其提出的運動員全方位培育、心理支持及全年齡族群運動發展理念表達高度認同。她指出，瑞典有相當高比例人口參與運動組織，女性自小即投入足球等運動項目，全民運動與運動教育普及度高。她也提到，瑞典運動員所面臨的心理壓力同樣值得關注，國家應提供完善的支持系統。任代表並分享自己在臺參與世壯運木球比賽的經驗，對樂齡族群積極投入運動深受感動，期待未來雙方在運動政策層面有更多交流。

運動部表示，此次會談成果豐碩，未來將持續深化臺瑞交流，透過多元互動方式，從運動參與、交流合作及國際賽事等面向，建立更緊密的合作網絡與友誼。