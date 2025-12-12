瑞典駐臺代表拜會李洋 期許強化交流合作

運動部部長李洋（左）與瑞典駐台代表任荷雅（右）。（圖／運動部提供）

運動部部長李洋日前與瑞典駐臺代表任荷雅（Helena Reitberger）會談，就運動外交與國際交流等議題進行深入討論，雙方期盼未來持續拓展合作，進一步強化臺瑞實質關係。





李洋表示，臺灣在國際空間上雖面臨挑戰，仍將持續以奧會模式參與國際賽事，並鼓勵退役運動員投入國際運動組織擔任幹部，為臺灣在國際舞台發聲。他強調，國際運動合作不僅止於競賽層面，也期待未來能邀請瑞典運動選手來臺交流，透過運動深化雙邊友誼。

李洋也指出，運動部成立後致力推動全民運動，並支持運動員全方位發展，特別是學生運動員在兼顧課業與競賽壓力下，政府除提供技術與體能資源，更應重視心理支持，協助他們面對外界期待與挑戰。





任荷雅對此理念表示高度認同，並分享瑞典全民運動與運動教育經驗，指出女性自小參與足球等運動已相當普遍，但運動員心理健康同樣需要國家完整支持。她也提及日前在臺參與世壯運木球賽，看到樂齡族群熱情投入運動深受感動，期待未來臺瑞能在運動政策與交流上有更多合作。



