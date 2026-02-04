瑞典、丹麥合購Tridon Mk2防空系統援烏

記者潘紀加／綜合報導

瑞典和丹麥3日宣布，將聯合採購貝宜系統（BAE）「Tridon Mk2」防空系統援助烏克蘭，強化烏軍抵禦俄國空襲能力，保護關鍵基礎設施。

瑞典防長楊森與丹麥國防部長波爾森3日召開聯合記者會，宣布聯合採購總值近26億瑞典克朗（約新臺幣92億元）的「Tridon Mk2」防空系統，其中21億瑞典克朗由瑞典出資，丹麥則提供4.8億瑞典克朗，預計12個月內向烏國交付首批。

瑞典政府表示，由於俄國近日持續大規模空襲烏國境內民用基礎設施和能源系統，嚴重威脅烏國軍民抵禦嚴冬的供暖、供電等需求，因此透過這項計畫提供「相當於一個營的防空裝備」，強化烏克蘭空防能量，並強調若其他國家願意加入計畫，有望進一步增購裝備。

「Tridon Mk2」由貝宜系統製造，配備波佛斯公司（Bofors，前瑞典武器製造商，已被貝宜收購）的40公厘快砲、全天候感測器與火控系統，以及瑞典紳寶的「長頸鹿1X」（Giraffe 1X）雷達系統等，可安裝在越野卡車、履帶式車輛等多種載臺，發射程控式彈藥，有效攔截中小型無人機，保護地面設施安全。

「Tridon Mk2」搭載的先進裝備，有助強化烏軍抵禦俄空中威脅能量。（取自貝宜網站）

波爾森（左起）、楊森、波佛斯執行長吉爾斯特洛姆，共同宣布「Tridon Mk2」防空系統援烏計畫。（達志影像／美聯社）