瑞北國小與瑞北村攜手瑞穗社區大掃除 齊心迎新年

農曆年節將近，瑞穗鄉瑞北國小師生配合瑞北村年度環境大掃除活動，以實際行動迎接嶄新的農曆新年。(瑞穗鄉公所提供)

記者林中行／花蓮報導

農曆年節將近，為營造乾淨整潔的社區環境，並落實環境清潔教育，花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小師生配合瑞北村年度環境大掃除活動，十四日攜手為社區進行環境清潔整理，以實際行動迎接嶄新的農曆新年。

瑞穗鄉公所表示，此次活動由瑞北國小主任葉淑芬老師率領全校師生共六十八人，結合瑞北村長李孔忠與二十六位熱心村民，一行人攜帶掃把、畚箕、垃圾袋等清潔工具，分組前往社區道路、公共空間及巷弄周邊進行清掃。

鄉公所指出，社區環境清掃活動於上午八時正式展開，師生與村民分工合作，撿拾垃圾、清除落葉與雜草，使社區環境煥然一新，展現高度的凝聚力與向心力，鄉長吳萬德為推行環境清潔與社區美化工作，特別前往現場嘉勉參與人員。

鄉長吳萬德表示，環境整潔不僅關係到居民的生活品質，更是社區形象的重要指標，感謝瑞北國小長期將環境教育向下扎根，讓孩子從小建立愛護環境的觀念，也肯定瑞北村民熱心參與，展現公私協力、共同守護家園的精神。

瑞北國小主任葉淑芬表示，學校一向重視生活教育與品格教育，透過參與社區環境大掃除，讓學生走出校園，實際了解社區環境與公共事務的重要性。

葉淑芬指出，孩子們在勞動過程中學習到責任感、合作精神與對家鄉的認同，這些都是課堂中難以完全傳達的寶貴學習經驗，也期盼學生能將愛護環境的行動落實在日常生活中。

瑞北村長李孔忠則表示，感謝瑞北國小師生多年來對社區活動的支持與投入，透過學校與社區的合作，不僅讓環境變得更加整潔，也促進世代交流與情感連結。

他強調，乾淨的環境需要大家共同維護，希望藉由此次活動，帶動更多村民一同投入環境保護行列，讓瑞北村成為宜居、友善的幸福社區

，也為即將到來的年節增添喜氣與溫馨氛圍。