瑞士今公投 全民義務役與富人氣候稅受矚目

瑞士今天(30日)將舉行公投，決定是否將女性納入徵兵，以及是否對有錢人課徵遺產稅來協助對抗氣候變遷。瑞士當局和國會認為，這兩項公投案一旦通過，將造成政府龐大的財政壓力並威脅經濟，因此呼籲選民投票反對。

綜合美聯社與法新社報導，瑞士實行直接民主制，任何議題只要達到10萬人連署就可以付諸公投。這兩項名為「公民義務倡議」(Civic Duty initiative)和「為了未來倡議」(initiative for a future)的提案已引發瑞士社會熱烈討論。

提出「公民義務倡議」的委員會認為，每一位瑞士公民不分性別，都必須加入軍隊或以文職身分履行兵役，有助於加強社會凝聚力。

該委員會主席羅滕(Noemie Roten)說，實施全民義務役的目的在於落實「真正的平等」。她指出，現行的兵役制度帶有歧視性，只徵召男性的結果，就是造成女性失去在服役期間獲得有益人脈和經驗的機會。

反對者則認為，全民義務役對於增進平等沒有幫助。瑞士全國工會理事會(USS)的平等、家庭和移民事務主管胡格諾(Cyrielle Huguenot)表示，該倡議「完全忽視了女性在這個國家的真實處境」，女性已經承擔起瑞士社會中大多數的無償工作，「現在你要求女性提供更多的無償服務，只會加劇不平衡」。

國會則以壓倒性多數反對這項倡議，理由是如此一來，政府勢必要增加保險等相關支出，數萬名年輕人退出勞動市場也將遏制經濟發展。

另一項公投案「為了未來倡議」由瑞士社會黨(Socialist Party)青年部發起，旨在針對5000萬瑞士法郎（約新台幣19億元）以上的遺產徵收50%的高額稅金，用來資助瑞士經濟進行生態轉型，像是翻新建築物、發展可再生能源、擴大公共交通網絡等。

這項提案若獲得通過，估計將影響約2500戶家庭，為國庫貢獻每年60億瑞士法郎的收入。

不過反對方警告，此舉將牽連家族企業繼承人，並可能導致有錢人出走，從而削弱瑞士的經濟。