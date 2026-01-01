瑞士元旦重大慘劇! 傳滑雪勝地酒吧爆炸10死10傷 當地封鎖設禁飛區

瑞士阿爾卑斯山區滑雪小鎮克朗-蒙大拿的一家酒吧發生「不明原因火災」，已造成多人死亡與受傷 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 據瑞士警方最新消息，阿爾卑斯山區滑雪小鎮克朗-蒙大拿的一家酒吧發生「不明原因火災」，已造成多人死亡，另有人員受傷。警方、消防及救援服務人員已被部署到位，為受影響人員提供援助。警方稱，事發區域已被完全封鎖，克朗-蒙大拿上空已設立禁飛區。

目前根據尚未完全證實的消息，這起事件至少已經造成了 10 死 10 傷。

另有當地媒體報導稱，此次事件發生在當地時間今（ 1 ）日淩晨 1 點半左右。事發地「星座」酒吧為遊客聚集地。有消息稱，爆炸可能因煙火燃放或存放不當引起，但有關事故原因尚無官方消息。

