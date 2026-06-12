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瑞士將於週日針對「人口上限」提案進行公投，計畫在2050年前將人口限制在1000萬人以內。這項由右翼政黨發起的提案引發製藥巨頭羅氏（Roche）與諾華（Novartis）的高度焦慮，擔心此舉將阻礙國際研發人才流入，進而動搖瑞士作為全球生技樞紐的地位。

瑞士巴塞爾（Basel）作為全球製藥與生技產業的重鎮，長期以來經濟成長率傲視全國。這座位於德、法邊境的城市，有四成居民為外籍人士，人均國內生產毛額（GDP）更是瑞士平均值的2.5倍。然而，這份繁榮正因一項即將表決的公投案面臨挑戰。

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這項由右翼「瑞士人民黨」提出的提案，要求政府必須在2050年前將人口控制在1000萬人以下。目前瑞士人口已超過900萬，預計2042年就會達標。支持者認為，人口激增導致房租飆升、公共交通擁擠及治安惡化；若人口觸及上限，瑞士應停止與歐盟（EU）的人員自由往來，並縮減難民配額。

對此，羅氏（Roche）與諾華（Novartis）等企業紛紛表示反對。羅氏巴塞爾廠區負責人 Juerg Erismann 指出，瑞士的創新實力仰賴全球頂尖人才，一旦限制人口，將直接衝擊研發能量與整體供應鏈。巴塞爾政府首長 Conradin Cramer 也警告，這對經濟來說無疑是「毒藥」，可能迫使企業將職缺轉移至新加坡或美國。

尤其過去製藥業曾面臨川普（Donald Trump）調高關稅的威脅，如今若再限制人才流入，恐讓瑞士在國際競爭中落於下風。儘管瑞士聯邦政府呼籲選民投下反對票，但民間對高房價與生活品質下降的不滿情緒，仍可能成為公投結果的關鍵變數。瑞士藥品與化學工業協會表示，瑞士經濟向來仰賴開放與貿易，若選擇自我封閉，將嚴重削弱國際競爭力。

原文出處：瑞士公投「1000萬人口上限」引議 藥廠龍頭憂人才流失重創經濟

本文由AI協作，經編輯審核後發布