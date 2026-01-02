瑞士刑法新增跟蹤騷擾罪 可判徒刑或易科罰金

（中央社記者郭芳君蘇黎世2日專電）自2026年1月1日起，跟蹤騷擾（Stalking）將正式被納入瑞士刑法，成為獨立的刑事犯罪。凡持續追蹤、騷擾他人的行為，最重可處三年有期徒刑或易科罰金。瑞士相關案件有上升的趨勢，瑞士聯邦政府期盼藉此立法，加強對受害者的法律保護。

瑞士犯罪防治機構（SKPPSC）指出，跟蹤騷擾的動機相當複雜，難以用單一原因概括。實務上，常見動機包括報復、仇恨，以及對認可與關注的強烈需求。其中不少案件發生在親密關係破裂之後，例如施害者無法接受伴侶或配偶提出分居或分手，或無法面對欲建立親密關係的對象明確拒絕。

另有案例顯示，部分施害者因自認遭受不公平對待，如被解僱或遭排擠，進而將內心不滿轉化為持續性的騷擾行為。也有施害者並非針對特定私人關係，而是因缺乏社會關注，轉而跟蹤知名人士或經常受到注目的人士，試圖藉此獲得存在感與注意力。

根據瑞士SKPPSC於2022年進行的調查，約有2%的瑞士人口表示，過去五年內曾遭受跟蹤騷擾。跟蹤騷擾並非僅發生於特定族群，而是存在於各社會階層，影響不同性別組合的男性與女性。

從性別分布來看，女性明顯較容易成為受害者。以伯恩州2023年的統計為例，約87%的跟蹤騷擾案件受害者為女性。進一步分析施害者與受害者的關係可發現，施害者多半並非陌生人，約41%的案件加害者為前伴侶。整體而言，男性跟蹤女性的案例亦明顯多於女性跟蹤男性。

在時間長度方面，跟蹤騷擾往往並非短暫事件，而可能持續數月，甚至延續數年。極端情況下，受害者承受的騷擾時間可長達數十年，對心理健康、日常生活及社交關係造成長期影響。隨著科技發展，騷擾行為也延伸至網路空間，手法更加多樣。

瑞士犯罪防治機構指出，在2026年新法生效前，瑞士法律雖尚無法直接就「整體的跟蹤行為」提出刑事指控，但受害者仍可依現行法規尋求救濟。若涉及人身攻擊、言語毀謗、竊盜或財物損毀，以及散布未經同意的私密性影像等行為，皆可適用相關刑事與民事條文，並向警方申請保護措施。瑞士各地亦設有受害者援助中心，提供實務協助與法律諮詢。

該機構並提醒，及早通報對保護受害者至關重要。當警方或相關機構介入並劃定明確界線後，跟蹤行為在不少案例中會隨之停止，越早介入，越能降低對受害者造成嚴重且長期傷害的風險。

曾在瑞士報案的台灣僑民張文麗接受中央社訪問時表示，她第一次報案時，由一男一女兩名警察進行詢問並詳細製作筆錄，案件留下紀錄後讓她感到安心。第二次發生暴力騷擾事件時，警方隨即核發保護令。

她指出，保護令最短為14天，期滿後可申請延長至3個月；加害者若違反規定接觸受害者，最高可處1萬瑞郎罰款。在援助單位協助下，她也獲得實際建議，包括報案流程與申請延長保護令方式，讓她在獨自面對跟蹤騷擾威脅時，感受到制度性的支持與保護。（編輯：陳承功）1150102