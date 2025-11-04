瑞士國會友台小組主席訪台：與台互動符合國家利益

外交部政務次長吳志中接見瑞士國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc_Addor）。外交部提供



瑞士聯邦國會友台小組共同主席阿多爾（Jean-Luc Addor）近期訪台，他表示與台灣互動符合瑞士國家利益，而外交部次長吳志中也表示，台瑞關係還有寬廣的發展空間，期盼阿多爾持續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

吳志中首先感謝瑞士國會友台小組對台灣長年的支持及友誼，強調台灣在全球半導體供應鏈居關鍵地位，不僅與瑞士共享民主自由價值，現更與歐洲國家深化各領域的合作；台瑞關係還有寬廣的發展空間，期盼阿多爾持續協助兩國務實地強化實質交流合作，發展互利的夥伴關係。

阿多爾回應，積極推動並提升與含台灣在內的多元夥伴間的經貿合作，是符合瑞士國家利益，尤其值此國際貿易及地緣戰略環境挑戰迭起之際，更是瑞士與台灣深化互利合作關係的絕佳良機，返國後將持續促進台瑞雙方各領域交流。

外交部介紹，阿多爾訪台是為了瞭解我國政經最新發展以及促進雙方交流合作，在台期間另將拜會前總統蔡英文、總統府副秘書長何志偉、陸委會主委邱垂正、衛福部政務次長呂建德以及瑞士商務辦事處。

