瑞士外長：國際秩序高度不確定 擇期訪問烏俄美

（中央社記者郭芳君達沃斯22日專電）世界經濟論壇（WEF）在瑞士達沃斯舉行，瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）表示，身為歐洲安全與合作組織（OSCE）主席，他將前往基輔、莫斯科與華盛頓訪問。他並多次強調，國際秩序正處於高度不確定的階段，當前局勢是一個全然不同的新世界。

凱西斯今天在達沃斯召開聯邦記者會，總結世界經濟論壇的觀察。他表示，今年世界領袖出席率明顯上升，反映出當前國際社會對話的迫切需求，過去幾年他從未感受到如此強烈的交流渴望。

廣告 廣告

他形容，世界正面臨一個完全不同的新局勢，新的國際秩序輪廓尚不清晰，未來應追求的方向與目標仍有待釐清。

針對美國總統川普21日在全球媒體面前模仿瑞士前總統凱勒．蘇特（Karin Keller-Sutter）去年就關稅協議通話時的言詞，並加以嘲諷一事，瑞士各界反應強烈，認為相關言論並不恰當。對此，凱西斯在記者會上以德語及法語回應，明確表示「遭到如此對待，是不可接受的」。

凱西斯進一步指出，儘管受到類似對待的並非只有瑞士，但這樣的事實並不能構成任何安慰。更令人錯愕的是，雙方事後仍照常舉行雙邊會談，「彷彿什麼事都沒發生過一樣」。他強調，這並非瑞士所熟悉的外交運作方式，瑞士方面已就川普相關言論，向美方清楚表達自身立場。

另一方面，瑞士現任總統帕姆蘭（Guy Parmelin）則在前一天的記者會上表示，沒有美國總統的參與，「達沃斯就不成為達沃斯」。

瑞士展望報（Blick）對此評論指出，瑞士目前正陷入進退兩難的局面。帕姆蘭不願升高與美國之間的緊張關係，原因在於關稅協議至今仍未正式簽署。過往經驗顯示，唯有美國總統親自簽字，相關協議方能生效。

凱西斯也在今天的記者會中特別強調，過去幾天他已與來自歐洲、亞洲與非洲的多位外長及部長級官員廣泛會談。世界經濟論壇對瑞士而言具有極其重要的地位，無論是在外交政策或安全政策層面，聯邦政府都將全力確保論壇繼續在達沃斯舉行。

他也指出，在國際局勢持續變化下，烏克蘭局勢必須出現相應進展，作為OSCE主席，他計畫在適當時機前往基輔、莫斯科與華盛頓訪問。（編輯：唐聲揚）1150122