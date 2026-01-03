瑞士夜店大火調查：檢方鎖定「仙女棒」 店東坦言10年僅接受3次安檢

網路流傳疑似瑞士夜店起火瞬間畫面，店員與顧客高舉插在香檳瓶內的仙女棒。翻攝X平台



瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納度假村的「星座」酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生大火，至少造成40人喪生、115人受傷。當地首席檢察官週五（½）證實，很可能是因為插在香檳瓶內的仙女棒被高舉，離天花板過近，因而引發火災。

星座酒吧一名店東向瑞士《日內瓦論壇報》表示，星座酒吧符合相關法規，但過去10年只接受過三次安檢。

這起火災發生後，已有多名目擊者表示，曾看到酒吧工作人員端著插香檳酒瓶上的仙女棒。社群媒體也流傳相關畫面。

路透社報導，瓦萊州首席檢察官畢盧（Beatrice Pilloud）2日召開記者會指出，仙女棒已成為目前最主要的調查方向。

畢盧表示：「所有跡象都顯示，火災是從已點燃且插在香檳酒瓶上的仙女棒引發。當時它們被舉到距離天花板過近的位置，隨後便引發火勢，迅速且大範圍延燒。」她也強調，調查人員仍在追查多種可能性，目前尚未排除任何情境。

畢盧表示，調查人員也在檢視酒吧地下室天花板所使用的吸音泡棉，確認是否符合法規、是否引發火勢迅速擴散。

相關調查還包括酒吧裝修使用的建材、是否具備足夠的滅火設備與逃生路線，以及火災發生時酒吧內實際的人數。

星座酒吧是由法國男子莫雷蒂（Jacques Moretti）與妻子共同經營，兩人在2015年買下這處酒吧。莫雷蒂週五接受瑞士與義大利媒體訪問時表示，裝修工程「完全依照法規進行」。

他也向《日內瓦論壇報》表示，酒吧並未每年受檢，過去10年間接受過三次安檢。

調查人員已訊問莫雷蒂夫婦。至於他們是否會被限制出境，畢盧表示，他們並非以被告身分接受訊問，「但若存在潛在逃亡風險，我們可以採取必要措施」。

畢盧指出，後續調查將釐清是否存在任何個人須負刑事責任的情況。「若情況屬實，且相關人士仍在世，檢方將啟動調查，罪名可能包括過失縱火、過失致死，以及過失造成他人傷害。」

