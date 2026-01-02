瑞士夜店大火40死！16歲滑雪教練「幾個朋友都在裡面」 17歲少女「感謝媽媽不讓我去」

瑞士克蘭蒙丹納「星座酒吧」元旦凌晨發生跨年派對大火，死傷者多為年輕人。路透社



瑞士知名滑雪勝地克蘭蒙丹納元旦凌晨驚傳夜店大火，至少40人喪生、115人受傷，死傷者有許多青少年與20多歲年輕人。原本被視為安全、富裕的度假城鎮，一夕之間成為悲劇現場。

16歲的布洛索（Ulysse Brozzo）在克蘭蒙丹納一間滑雪學校擔任教練。他向《衛報》表示，事發的「星座酒吧」（Le Constellation）當時擠滿「數百人」，他有幾個朋友都在其中，其中有些人安全脫險，但也有些朋友尚無音訊。他有一位朋友的朋友受傷送醫，仍處於昏迷狀態。

布洛索說，星座酒吧有兩層樓，一樓是酒吧，另有狹窄樓梯通往位在地下室的夜店。他推測，地下室裡的人們可能因吸入濃煙而受困、失去行動能力。

克蘭蒙丹納元旦晚間舉行燭光哀悼儀式。路透社

人口約1萬的克蘭蒙丹納（Crans-Montana）是瑞士熱門度假城鎮，位在阿爾卑斯山的瓦萊州高地，隔著山谷可遠眺著名的馬特洪峰，頗受歐洲富裕人士的青睞。有數間米其林星級餐廳，還有Louis Vuitton等高檔名品店。

星座酒吧受年輕人歡迎 「有人14歲起就在此飲酒」

不過，星座酒吧以價格親民、氣氛輕鬆著稱，客群以年輕人與觀光客為主。

18歲當地居民帕尼（Piermarco Pani）也對星座酒吧很熟悉。他向路透社表示，原本以為家鄉很安全，「但這種事原來可能發生在任何地方」。他表示，受害者「和我們一樣，都是普通人」。

17歲居民索薩（Elisa Sousa）在參加燭光悼念儀式時表示，她原本也要去星座酒吧跨年，後來改變心意，決定參加家族聚會。她說：「老實說，我得感謝我媽媽一百次，謝謝她不讓我去。天知道如果我去了，現在會是什麼下場。」

當地一間教堂舉行的新年彌撒中，民眾哀痛不已。美聯社

法國媒體報導，星座酒吧於2015年開幕，室內容納人數最多可達300人，另有一處露台可再容納40人。

開在星座酒吧正對面的服飾店「Dédé」老闆表示，星座酒吧在年輕人之間頗受歡迎，其中也包括她朋友的孩子，有些人甚至從14歲開始就常在那裡飲酒。

瑞士政府已宣布舉國哀悼5天。大批民眾元旦晚間聚集哀悼罹難者。路透社

民眾以燭光悼念罹難者。美聯社

17歲滑雪教練法蘭斯瓦（François）也常去星座酒吧。他表示，跨年派對的年齡檢查特別寬鬆。

事故發生後，傷者被送往洛桑、日內瓦、蘇黎世、西昂（Sion）等地醫院。洛桑大學醫院收治22名傷患，年齡在16歲至26歲之間。醫院總經理夏梅（Claire Charmet）表示，傷患目前均在專科加護病房，治療過程將「漫長而密集，持續數週甚至數月」。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）表示，許多傷者傷勢嚴重，除嚴重燒傷外，肺部也受損。

