瑞士夫妻印度單車環島 夜宿森林竟遭7嫌搶劫性侵

印度曾發生多起重大社會案件，其中2013年一起搶劫性侵案近日再度受到討論。受害的是一對從瑞士來旅遊的夫妻，接受外媒訪問還原當時狀況，哽咽道「這一晚會是我們一輩子都忘不了的惡夢」，這起事件也重創當地旅遊安全形象。

夜宿森林出事 單車旅行變調

根據《Bhaskar》報導，當時受害的瑞士夫妻檔約翰遜和艾瑪，正在印度中央邦（Madhya Pradesh）進行單車環島，兩人在達蒂亞（Datia）附近的森林紮營休息。未料晚間20時左右，突然有約7名年輕男子，手持槍械木棍闖入營地，搶走約1萬盧比（約新台幣3,505元）仍不罷休，先是毆打約翰遜，將他壓制並捆綁雙手，接著當著他的面輪流性侵艾瑪長達1小時。

約翰遜回憶，當時艾瑪不斷尖叫、求救，但四周一片漆黑，森林裡也沒有其他人。而歹徒在犯案後，再度洗劫兩人隨身物品，隨即逃入林中。

夫妻倆滿身是傷，約翰遜渾身是血，艾瑪衣服全被扯破，驚魂未定摸黑跑到公路旁攔車求助，直到晚間22時左右，有當地民眾發現這對外國夫妻狀況異常，才將他們載往警局。但一開始由於語言不通，警方無法詳細了解案情全貌，緊急請來大學教授協助，才順利立案偵辦。

無監視器 破案難度高

警方表示，案發森林地點偏僻，周邊沒有監視器，再加上夫妻倆無法清楚指認嫌犯，調查陷入困境。事隔13年，警方仍在持續透過線索比對，希望能鎖定涉案人士。

案件在當年引發全印度關注，也讓外界質疑印度對外國遊客，尤其是在偏遠地區的安全保障是否足夠。警方指出，喜歡冒險、深入鄉村或森林的旅客，風險相對更高，當地政府應加強巡邏，避免憾事重演。

受害者沉痛心聲

艾瑪說，她和丈夫都是熱愛冒險的人，「我們想看看印度的文化、歷史遺跡、城市和鄉村，我們認為騎自行車穿越印度，能讓我們獲得完整的體驗」，因為附近沒有旅館，才會選擇夜宿森林，未料遇上恐怖襲擊，「天很黑，我們根本無能為力」。

約翰遜也說，原本以為印度之旅會是一段難忘的冒險旅程，「但這一晚，會成為我們一輩子都忘不了的惡夢。」

