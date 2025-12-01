瑞士安樂死先驅接受「協助死亡」92歲離世 生命盡頭仍堅持一生理念

瑞士知名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli）在當地時間11月29日接受協助死亡，享耆壽92歲。米內利也被認為，到生命盡頭仍在實踐畢生理念。（圖／翻攝自網站Dignitas）

瑞士著名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli）已於11月29日選擇接受「協助死亡」（assisted suicide）方式，結束他的生命，享耆壽92歲；即便距離他93歲生日僅差數日，這也被視為他到生命盡頭仍堅持一生理念，實踐他的理想。

根據外媒《BBC》、《Le News》報導，瑞士安樂死機構尊嚴於今（1）日發布聲明，證實創辦人米內利接受協助死亡離世，享耆壽92歲。聲明中也提到，米內利的一生都是為「選擇自由、自我決定與人權」而奮鬥，機構強調，未來將延續其理念，持續推動生命終點的自我決定權，並深化其國際角色。

尊嚴的聲明中最後提出，米內利在離世前已規劃好接班安排，確保機構能順利繼續下去，他們未來將在創辦人的精神下，持續以專業且積極態度，推動生命各階段的自我決定權。

據悉，米內利於1998年創立尊嚴，協助世界各地希望尋求合法協助死亡的民眾到瑞士進行相關程序，使其成為國際知名的「安樂死旅遊」（suicide tourism）象徵。儘管瑞士自1942年起已允許在無營利目的、且申請者心智健全的前提下進行協助死亡，但「外國人是否能享有同等資訊與法律保障」始終是爭議焦點；這也使米內利多年透過訴訟不斷挑戰體制，才讓這項權利逐漸被擴大解讀。

在2011年歐洲人權法院對尊嚴作出具影響力的判決，確認心智能力健全者有權決定自己何時、以何種方式結束生命，這被視為米內利法律行動的重大成果。然而他的主張也在瑞士國內外引發激烈批評，包括醫界、宗教團體與部分政治人物，曾被質疑財務透明度不足，也被指控讓非末期患者取得協助死亡的途徑。縱使如此，米內利在法律戰中多次勝訴，並始終保持「挑戰既有界線、讓法律隨時代演進」的信念。

在近年全球安樂死討論升溫之際，包括澳洲、加拿大、紐西蘭陸續通過相關法律，而英國上議院也正審議協助死亡法案。支持者認為死亡自主權屬基本人權，反對者則擔憂弱勢與身心障礙者可能受壓迫，甚至被迫結束生命。依據尊嚴官方統計，機構擁有逾1萬名會員，但真正申請協助死亡者僅占少數，最終實際執行者更是少之又少。

