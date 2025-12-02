瑞士安樂死先驅離世！坦然接受「協助死亡」

▲瑞士著名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli），上月底接受「協助死亡」逝世，享耆壽92歲。（圖／翻攝自swissinfo）

[NOWnews今日新聞] 有關安樂死的議題在世界各地都存在許多爭議，甚至還會因此爆發法律糾紛，不過對於許多長年飽受病痛折磨的人而言，坦然面對死亡也是捍衛尊嚴的方式之一。瑞士著名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli），上月29日接受「協助死亡」逝世，享耆壽92歲，當時距離他93歲生日僅有數天。

綜合《衛報》等外媒報導，米內利是記者出身，後來轉為研讀法律、投身人權領域，將「尊嚴善終」理念視為「最後的人權」，認為每個人都應有決定自己終點的權利，得以無痛、無風險的方式結束生命。他於1998年和幾位志同道合的夥伴，共同創立「尊嚴」機構，過去近30年來，陸續推動國際社會對安樂死的態度有所轉變。

儘管瑞士法律並不允許主動安樂死，例如經由醫生等人員注射致命藥物的「干預行為」，但允許「協助死亡」，即提供藥物給患者自行服用，不過條件相當嚴格，包括不得涉及利益動機、當事人心理狀態健全等等。此外，瑞士也是目前唯一可接受外國人前往當地安樂死的國家。

對於米內利的離世，「尊嚴」透過聲明表示，米內利直到生命的盡頭，都還在不斷探索，要如何幫助人們在處理身後事時，行使選擇自由的途徑。該機構會繼續秉承創始人的精神，致力於爭取人們的生命自決權。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

