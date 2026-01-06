瑞士宣布凍結馬杜洛與相關人士資產4年 若判定非法將造福委國人民

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭到美軍逮捕，陷入政治動盪，瑞士聯邦委員會5號宣布，立即凍結馬杜洛及相關人士在瑞士的所有資產，確保這些資產無法轉移至境外，而凍結令從宣布起立即生效，有效期為四年。

瑞士聯邦委員會公告，瑞士密切關注委內瑞拉局勢，努力尋求和平解決之途徑。同時為預防所有非法取得的資產不會流出瑞士，因此根據《外國政治人物非法資產凍結與返還聯邦法》，聯邦委員會決定凍結馬杜洛及其相關人員在瑞士的所有資產，一共有37名，凍結令從今天起立即生效，有效期為四年。

廣告 廣告

瑞士聯邦委員會指出，委內瑞拉現任官員均不受此次凍結的影響，凍結資金是為未來的法律援助程序創造了可能性，如果未來判定這些資金來源是非法的，瑞士政府將努力確保這些資產會造福委內瑞拉人民。

不過外傳馬杜洛手上有價值600億美元、約台幣1.8兆的比特幣，一旦數位金鑰落到馬杜洛的親信手中，這筆巨額資產恐怕會遭到轉移，難以追查下落。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

委內瑞拉總統馬杜洛遭逮 美股石油類走強收盤全漲

羅德里格斯就職委國代理總統 馬杜洛之子表態力挺

控美國「軍事綁架」 馬杜洛拒認4罪刑：我還是委內瑞拉總統