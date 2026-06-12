瑞士將公投為人口「封頂」 力阻移民湧入

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（德國之聲中文網）目前瑞士總人口為910萬。根據瑞士聯邦統計局的預測，瑞士人口將在2040年初突破1000萬。到2030年代初，人口將達到950萬。屆時，瑞士必須采取切實措施遏制人口增長。

瑞士右翼民粹主義政黨人民黨（SVP）提出動議，要求瑞士應該將人口上限設定為1000萬。gfs.Bern研究所的一項調查顯示，47%的受訪者支持這一“人口上限”提案，同樣有47%的受訪者表示反對，另有6%的人尚未做出決定。

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人民黨議員托馬斯·埃希（Thomas Aeschi）在接受瑞士德語廣播電視台（SRF）采訪時表示：“許多人並不願就這一問題公開表態。然而，在不記名投票中，他們會在選票上選擇‘贊成’。“

人民黨認為，瑞士當前的移民水平過高，造成了住房短缺、租金上漲、景觀被水泥建築覆蓋、交通擁堵、列車過度擁擠、犯罪率上升、醫療系統不堪重負以及教育質量下降等問題。

反對這項動議的人認為，對人口增長設定上限將損害瑞士經濟並威脅繁榮，且會給聯邦和地方帶來“巨額成本”，並危及瑞士與歐盟的雙邊關系以及國家的人道主義傳統。

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根據巴塞爾獨立人口學公司Demografik所做的調查，限制移民將給瑞士養老體系帶來“沉重負擔”。就勞動力市場而言，從比例上看，酒店餐飲業受到的沖擊最大。而從絕對數量上看，工業、醫療保健及社會服務行業受到的影響最為顯著。

外國媒體如何評價這項公投？

美國《紐約時報》：“這項公投反映出，自十年前那場震撼歐洲大陸的移民危機以來，歐洲各地的排外情緒已嚴重加劇。”

德國《時代周報》：“勤勞、可隨時替代、且被剝奪政治權利——瑞士人民黨通過其‘1000萬人口倡議’正在復活瑞士舊有的‘好外國人’觀念：即那些在需要時前來、用完即走的外國勞動力。”

英國《衛報》：“許多瑞士企業依賴歐盟勞動力。若失去這一資源，它們將被迫遷往海外，進而影響稅收和服務業。”

美國彭博社：“並非每個人都覺得自己從經濟發展中獲得了公平的份額。在豪華商店的櫥窗、澄澈的湖泊和白雪皚皚的山峰背後，這種心態助長了反移民的情緒。”

（綜合報道）

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作者: 德正