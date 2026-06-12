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瑞士即將舉行一項備受矚目的公投，決定是否將國家人口上限設定在1000萬人。這項由右翼政黨發起的提案，被外界視為瑞士版的「脫歐」，一旦通過，恐將嚴重衝擊瑞士經濟，並顛覆與歐盟的雙邊關係。

根據路透社（Reuters）報導，瑞士目前人口約為910萬人。這項由右翼「瑞士人民黨」（SVP）發起的提案規定，瑞士在2050年前的人口不得超過1000萬人。若人口達到950萬（預計在2029至2031年間），政府必須收緊難民申請與家庭團聚等移民規則；一旦觸及1000萬紅線，瑞士政府將被迫採取一切措施，包括終止與歐盟（EU）簽署的人員自由流動協定。

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瑞士人民黨主張，自2002年與歐盟實施人員自由流動以來，瑞士的高薪與低稅環境吸引了大量外來人口，導致當地的公共服務與住房面臨巨大壓力，犯罪率也隨之上升，因此必須透過公投來限制人口增長。

然而，反對者擔憂此舉將重創瑞士經濟。瑞士目前面臨嚴重的人口老化問題，極度依賴外籍勞工來填補職缺，目前外籍人士已佔瑞士常住人口的28%。由於歐盟是瑞士最重要的貿易夥伴，限制歐洲勞工流入，恐將動搖雙邊合作的基石，並對瑞士的經濟前景帶來巨大變數。

原文出處：瑞士將公投「千萬人口上限」 恐衝擊與歐盟關係

本文由AI協作，經編輯審核後發布