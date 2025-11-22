瑞士年輕人依賴科技 專家：助長健康焦慮醫療量暴增
（中央社記者郭芳君蘇黎世22日專電）瑞士醫師協會（FMH）會長，家庭醫師出身的吉里指出，智慧型手錶原本是用來提升健康管理，如今卻反而讓最不該焦慮的年輕人陷入數字恐慌，造成醫療量暴增、檢查需求上升、醫療成本急劇成長。
在瑞士診間裡，一個新的醫療現象正在擴大：年輕健康又毫無症狀的人，因智慧型手錶的一個異常提示而蜂擁進入醫療院所。
瑞士醫師協會（FMH）會長吉里（Yvonne Gilli）近期在媒體訪談中指出，愈來愈多年輕人因手錶偵測到心律或其他生理數據的細微波動而急忙就醫，但這些人多半完全健康。
她表示，智慧型手錶會將極小的生理起伏放大成視覺化訊號，使用者誤以為自己罹患疾病。當科技提示每一次微小的心率波動，人們不再相信自己的身體，只相信手錶上的數字。而當就診者的基本信任與常識崩解，醫師也只能安排更多沒有必要的檢查，來安撫就診者的焦慮情緒。
吉里也警告，真正的危機不是醫師的專業被質疑，「而是科技時代下人們與自己身體之間的安全感正在迅速消失」，特別是健康的年輕族群變成醫療院所的常客，醫師必須花費更長時間解釋何為有數值的波動。因應上述就診者形成的工作量和檢查量，都會導致醫護人員的工作量與醫療成本上升。
就瑞士醫師協會的觀察研究顯示，自疫情以來年輕人的醫療支出明顯增加，2022年就發現，這與智慧型手錶普及密切相關。
吉里認為，未來最大的課題是，年輕人其實很健康，卻因為手錶數據而開始看醫生。在科技快速進步的大環境下，人們須重保持對自身身體的基本信任。只要這份信任持續下降，醫療需求與成本將會不斷攀升。
記者走訪蘇黎世Apple直營店時店員也表示，年輕人喜歡智慧型手錶的原因主要在於便利性、健康與健身追蹤功能，以及滿足科技時尚的心理需求。保持身材健美是時尚，瑞士年輕市場仍有非常大的消費空間。（編輯：周永捷）1141122
