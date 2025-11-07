瑞士挑戰壽司料理遭打槍 姚元浩狠嗆：像狗罐頭

姚元浩答應完成當地小孩想吃壽司的心願。（好看娛樂提供）

姚元浩、莎莎、吳映潔、郭泓志、白安、賴雅妍、李玖哲在《嗨！營業中6》前往瑞士阿爾卑斯山，不僅首集直接熱血攻頂，姚元浩還豪爽地答應當地小朋友想吃壽司的心願，結果卻成了「災難現場」。

壽司米飯煮起來像早餐的粥，壽司餡料也出大問題，魚皮烤到外表燒焦且吃起來帶有苦味，慘遭姚元浩打槍直接丟進垃圾桶。夥伴們的毒舌功力全開，莎莎評論做出來的餐點「不ok」，而姚元浩更是直白說成品「像狗罐頭」，面對這番批評，生性幽默的李玖哲則一派輕鬆地回應：「你的狗有吃那麼好？」

情歌王子李玖哲在準備食材時速度非常緩慢，姚元浩不斷催促：「Nicky（李玖哲） 要快點喔，加快速度不然等一下要罵人了」。雖然看他切菜就知道平時沒有進過廚房，但努力想要趕上進度的李玖哲，即使被催促，卻依然悠閒地吹著口哨，展現超級樂觀的一面。為了督促進度，姚元浩甚至派出吳映潔來「盯場」，吳映潔連想都不想直接說：「他沒有成長」，笑翻眾人。

《嗨！營業中6》前往瑞士錄製。（好看娛樂提供）

雖然料理功力有待加強，但李玖哲在對外服務功力卻十分出色，他以流利的英文推薦菜色，熱情地與來訪賓客打成一片，不但介紹菜色，還介紹節目是在全亞洲最強的cooking秀，熱場與破冰技術一流。吳映潔稱讚李玖哲講英語「非常性感」，而且說故事也很生動，在高山上備受誇獎的李玖哲感到開心直說：「很不習慣！」

