瑞士採購「DONAR」自走砲 強化打帶跑火力
記者賴名倫／綜合報導
軍聞網站「Defence Blog」10日報導，瑞士政府8日與德法合資集團「KNDS」簽署協議，採購32輛根據「食人魚4型」（Piranha IV）底盤打造的155公厘「DONAR」10×10輪型自走砲，將取代服役多年的M109系列自走砲，提升瑞士陸軍現代化砲兵戰力。
這項由瑞士聯邦政府國防採購辦公室主導的合約，堪稱瑞士數十年來最大規模砲兵現代化計畫，但金額未公開。
此前瑞士政府已對KNDS以「拳師」8×8輪型甲車為基礎推出的RCH 155輪型自走砲進行評估，並對該車的模組化無人砲塔（AGM）給予高度評價，但因瑞士武裝部隊已採用「通用動力地面系統歐洲莫瓦格分公司」（GDELS-MOWAG）生產的「食人魚」系列甲車，因此決定以KNDS為主承包商、GDELS-MOWAG擔任次級承包商，將AGM砲塔與「食人魚4型」10×10底盤整合成「DONAR」輪型自走砲，作為瑞士陸軍新一代自走砲主力。
AGM砲塔採用155公厘火砲搭配自動裝填系統，以及先進的導航與射控設備，僅需2名砲組員即可操作，還可發射北約共通規格的各類標準砲彈、火箭增程彈與精確導引砲彈；其先進射控系統具備接近360度全方位與各仰角的射擊與裝填能力，以及行進間射擊能力，足以有效執行「打帶跑」（shoot and scoot）與「多彈同時命中」（MRSI）戰術，大幅降低遭敵方反砲兵雷達偵測與火力反擊風險。
瑞士採購的32輛「DONAR」自走砲，預計自2031年起陸續交付服役，並由KNDS集團提供裝填操作、訓練設備和後勤維保支援。
瑞士採購「DONAR」155公厘輪型自走砲，作為未來現代化砲兵戰力主幹。（取自KNDS集團網站）
「DONAR」自走砲採用「食人魚4型」10×10底盤，具備極佳的越野機動性與速度。（取自GDELS網站）
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