瑞士採購32輛DONAR輪型自走砲 加速砲兵現代化

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記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Defence Blog」本月10日報導，瑞士政府8日與德法合資集團「KNDS」簽署協議，採購32輛根據「食人魚4型」（Piranha IV）底盤打造的155公厘「DONAR」10x10輪型自走砲，可望發揮優異機動性與自動化性能，取代舊式M109，提升瑞士陸軍現代化砲兵戰力。

這項由瑞士聯邦政府國防採購辦公室主導、金額未公開的合約，堪稱是瑞士數十年來最大規模砲兵現代化計畫；此前瑞士政府便已對KNDS以「拳師」8x8輪型甲車為基礎推出的RCH 155輪型自走砲進行評估，並對該車的模組化無人砲塔（AGM）多所好評；由於瑞士武裝部隊已採用「通用動力地面系統歐洲莫瓦格分公司」（GDELS-MOWAG）在本地生產的「食人魚」系列甲車，因此決定採取以KNDS為主承包商、GDELS-MOWAG擔任次承包商模式合作，將前者的AGM砲塔與後者「食人魚4型」10x10底盤整合成「DONAR」輪型自走砲，作為瑞士陸軍新一代自走砲主力。

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AGM砲塔採用155公厘火砲搭配自動裝填系統，以及先進的導航與射控設備，不僅砲組員從傳統的5人車組下修為2人即可操作，還可發射北約共通規格的各類標準砲彈、火箭增程彈與精確導引砲彈；其先進射控系統則具備接近360度全方位與各仰角的射擊與裝填能力，以及行進間射擊能力，足以有效執行「打帶跑」（shoot and scoot）與「多彈同時命中」（MRSI）戰術，大幅降低遭敵方反砲兵雷達偵測與火力反擊風險。

瑞士採購的32輛「DONAR」自走砲，預計將自2031年起開始陸續交付服役，後續亦將由KNDS集團提供裝填操作、訓練設備和後勤維保支援。未來將取代服役多年的M109系列自走砲，成為瑞士新一代地面遠距打擊與火力支援新銳生力軍。

瑞士與KNDS集團合作，採購「DONAR」155公厘輪型自走砲，擔負未來現代化砲兵戰力主幹。（取自KNDS集團網站）

「DONAR」自走砲採用「食人魚4型」10x10底盤，具備極佳的越野機動性與高速性能。（取自GDELS網站）

「DONAR」自走砲配備先進的AGM砲塔與自動裝填系統，可執行「機動射擊」戰術，降低遭敵方偵測風險。（取自GDELS網站）